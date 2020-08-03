МВД предупредило об ответственности для мэров городов из "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40788 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102419 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134645 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111026 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131996 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102175 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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МВД предупредило об ответственности для мэров городов из "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин

МВД предупредило об ответственности для мэров городов из "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин

Киев  •  УНН

 • 14619 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Местные органы власти также отвечают за здоровье горожан. На здоровье людей может сказаться, когда мэры городов говорят, что не хотят карантина, потому что у них через 2 месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры. Об этом заявил в комментарии "Общественному радио" заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал Геращенко.

Как ранее сообщалось в УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны", в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Напомним, что власти Тернополя отказывается усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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