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Влада Тернополя відмовляється посилювати карантин, попри потрапляння до "червоної" зони

Влада Тернополя відмовляється посилювати карантин, попри потрапляння до "червоної" зони

Київ • УНН

 • 11994 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міська влада Тернополя заявила, що місто і надалі працюватиме та житиме у звичному режимі попри те, що воно потрапило до “червоної” зони карантину. Про це пише УНН із посиланням на сайт Тернопільської міської ради.

“Підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні”, — йдеться у повідомленні.

У міськраді наголосили, що “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється при завантаженості більш ніж 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров’я, а в Тернополі показник становить 46,89 відсотка.

Міський голова Тернополя Сергій Надал 3 серпня скликає позачергову сесію міської ради, на якій на розгляд депутатів “буде винесене питання оцінки законності даної постанови щодо віднесення Тернополя до „червоної“ зони”, зазначається у повідомленні.

Також міська влада наголосила, що з 3 серпня підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі, закликавши водночас мешканців міста дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм.

Раніше влада Луцька, який також потрапив до “червоної зони”, повідомила, що відмовляється посилювати карантин.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 71 056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1709 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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