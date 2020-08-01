Власти Тернополя отказываются усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону

КИЕВ. 1 августа. УНН. Городские власти Тернополя заявили, что город и дальше будет работать и жить в обычном режиме, несмотря на то, что он попал в "красную" зону карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Тернопольского городского совета.