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Власти Тернополя отказываются усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону

Власти Тернополя отказываются усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону

Киев  •  УНН

 • 11987 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Городские власти Тернополя заявили, что город и дальше будет работать и жить в обычном режиме, несмотря на то, что он попал в "красную" зону карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Тернопольского городского совета.

“Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне”, — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что “красный” уровень эпидемической опасности устанавливается при загруженности более 75 процентов коек в учреждениях здравоохранения, а в Тернополе показатель составляет 46,89 процента.

Городской председатель Тернополя Сергей Надал 3 августа созывает внеочередную сессию городского совета, на которой на рассмотрение депутатов “будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя в” красную “зону”, отмечается в сообщении.

Также городские власти подчеркнули, что с 3 августа предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме, призвав одновременно жителей города соблюдать санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее власти Луцка, который также попал в “красную зону”, сообщили, что отказываются усиливать карантин.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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