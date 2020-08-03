"Красная зона": как в Тернополе и Луцке выступают против усиления карантина

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98881 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104637 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130721 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109644 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129847 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101818 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102520 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104362 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Красная зона": как в Тернополе и Луцке выступают против усиления карантина

"Красная зона": как в Тернополе и Луцке выступают против усиления карантина

Киев  •  УНН

 • 21998 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Власти Тернополя и власти Луцка продолжают выступать против усиления карантина, несмотря на пребывание в "красной зоне" распространения COVID-19. Тернопольский горсовет признал постановление Кабинета министров таким, который не основывается на нормах Конституции Украины. А в Луцке собирают подписи предпринимателей против "незаконных" ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие решения и заявления.

Так, Тернопольский городской совет проголосовал за признание Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 г. №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" таким, который не основывается на нормах Конституции Украины.

А советник Луцкого городского головы Игорь Полищук на своей странице в Facebook сообщил, что много предпринимателей и предприятий выступили против незаконных ограничений и возможных штрафов. Так, ряд предпринимателей подписал коллективное обращение.

"Более 70 субъектов предпринимательской деятельности - предпринимателей и предприятий - выступили против незаконных ограничений и возможных штрафов в связи с безосновательным внесением нашего города к "красной" зоне эпидемической опасности, и как следствие угрозы остановки предпринимательской деятельности указанных в обращении субъектов. Это лишь часть тех, кто выступает против, ведь от необдуманных решений чиновников пострадают в десятки раз больше. Указанные в обращении предприниматели и предприятия являются работодателями сотен жителей города и плательщиками налогов в местный и государственный бюджеты", - написал он.

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Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуации. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, которые попадают в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны. Среди названых регионов в "красной зоне", помимо Луцка, оказались и город Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.

Власти Луцка, который попал в "красную зону" по распространению коронавирусной инфекции, выразили нежелание усиливать карантин, останавливая общественный транспорт и закрывая общественные заведения. А городские власти Тернополя заявили, что город и дальше будет работать и жить в обычном режиме, несмотря на то, что он попал в "красную" зону карантина.

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