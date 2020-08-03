"Красная зона": как в Тернополе и Луцке выступают против усиления карантина

Так, Тернопольский городской совет проголосовал за признание Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 г. №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" таким, который не основывается на нормах Конституции Украины.



А советник Луцкого городского головы Игорь Полищук на своей странице в Facebook сообщил, что много предпринимателей и предприятий выступили против незаконных ограничений и возможных штрафов. Так, ряд предпринимателей подписал коллективное обращение.



"Более 70 субъектов предпринимательской деятельности - предпринимателей и предприятий - выступили против незаконных ограничений и возможных штрафов в связи с безосновательным внесением нашего города к "красной" зоне эпидемической опасности, и как следствие угрозы остановки предпринимательской деятельности указанных в обращении субъектов. Это лишь часть тех, кто выступает против, ведь от необдуманных решений чиновников пострадают в десятки раз больше. Указанные в обращении предприниматели и предприятия являются работодателями сотен жителей города и плательщиками налогов в местный и государственный бюджеты", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве объяснили, может ли работать бизнес в "красных" зонах

Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуации. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, которые попадают в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны. Среди названых регионов в "красной зоне", помимо Луцка, оказались и город Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.



Власти Луцка, который попал в "красную зону" по распространению коронавирусной инфекции, выразили нежелание усиливать карантин, останавливая общественный транспорт и закрывая общественные заведения. А городские власти Тернополя заявили, что город и дальше будет работать и жить в обычном режиме, несмотря на то, что он попал в "красную" зону карантина.