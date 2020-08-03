Из-за карантина некоторые поезда с сегодняшнего дня не будут останавливаться в Луцке и Тернополе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. С сегодняшнего дня, 3 августа, Укрзализныця временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"Укрзализныця во исполнение норм постановления Кабинета министров Украины №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса (COVID-19 - ред.)", - указано в сообщении.
Указанное ограничение будет действовать для следующих поездов: № 41/42 сообщением Днепр-Трускавец, № 98/97 Ковель-Киев, № 88/87 Ковель-Новоалексеевка, № 12/11 Одесса-Львов, № 81/82 Киев-Ужгород, № 49 / 50 Киев-Трускавец, № 136/135 Черновцы-Одесса, № 108/107 Одесса-Ужгород, № 110/109 Львов-Херсон, № 86/85 Львов-Новоалексеевка, № 715/716 Киев-Львов, уточнил железнодорожный перевозчик.
Указано, что остановка по указанным станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе.
"Пассажирам указанных поездов, планировали следовать в/из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, УНН сообщал, что с 3 августа Укрзализныця временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, которые комиссия ТЭБ и ЧС сегодня определила как "красную зону". В "красной зоне" оказались Луцк, город Тернополь, а также Кицманский район в Черновицкой области.
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