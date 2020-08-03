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Власти Тернополя назвали решение о включении города в "красную зону" неконституционным

Власти Тернополя назвали решение о включении города в "красную зону" неконституционным

Киев  •  УНН

 • 15061 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Тернопольский городской совет признал неконституционным решение об отнесении города в "красн зону" и отказался закрывать город на карантин. Городская власть обратилась к министру здравоохранения Максиму Степанову об отмене "красной зоны" для города. Об этом на своей странице в Facebook сказал городской глава Тернополя Сергей Надал, передает УНН.

"Что касается решения о выполнении или невыполнении постановления правительства о введении так называемой "красной зоны" на территории города Тернополя... Я думаю, что всех тернополян возмутила информация, которую мы получили все в конце пятницы о том, что Тернополь введен в какую-то "красную зону" - запрет деятельности субъектов хозяйствования и начало тотального карантина, опять же. Почему решение является неверным, так как, во-первых, не соответствует ни одному здравому смыслу. Если даже брать медицинские показатели - Тернополь там не должен был быть, потому что по состоянию на 31 июля количество тестирований, проводимых в Тернополе - этот показатель был 78, тогда как Минздрав требовал 24. То есть, мы делаем в три раза больше тестирований", - сказал Сергей Надал.

Он отметил, что коэффициент обнаружения заболеваемости был рекомендован Минздравом на уровне 11.

"В Тернополе 11,1. Только на одну десятую больше, зато мы делаем в три раза больше тестирований. Еще одно необходимое условие для того, чтобы быть в красной зоне - это заполненность коечного фонда в более 75%. У нас в Тернополе это 46,8, то есть в два раза почти меньше. То есть, причин для такой ситуации нет", - добавил Сергей Надал.

По его словам, в других городах намного хуже ситуация, больше больных, людей в больницах и смертность, но там нет "красной зоны".

"Или это просто непрофессионализм, либо это четко какое-то политическае действие, направленное на то, чтобы наказать Тернополь или тернополян. Следующий вопрос это транспортная блокада. Иначе это назвать нельзя. Почему прекратили остановку поездов на станции Тернополь? Почему прекращают движение автобусов?", - сказал Сергей Надал.

Он отметил, что люди не могли добраться города, поскольку поезда не останавливались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за карантина некоторые поезда с сегодняшнего дня не будут останавливаться в Луцке и Тернополе

"Начиная с марта экономика города на коленях. Закрываются предприятия, прекращается бизнес, люди теряют работу, люди массово начинают искать возможность выехать за границу на работу. Страдает экономика города. Поступления только в городской бюджет снизились на 100 млн за первое полугодие... Поэтому сегодня было инициировано проведение внеочередной сессии городского совета... Сегодня было принято решение сессии городского совета, которое признало, что решение Государственной комиссии по установлению карантина и так называемой "красной зоны" на территории Тернополя является таким, которое противоречит действующей конституции", - добавил Сергей Надал.

Он отметил, что всем субъектам хозяйствования рекомендовали обеспечить свою деятельность в соответствии с требованиями, которые были определены санитарным врачом.

"Кроме того, рекомендовано органам полиции не совершать каких-либо действий по отношению к субъектам хозяйствования за то, что они осуществляют свою деятельность. В случае, если такие протоколы будут составляться - у нас есть договоренности с общественными организациями, с представителями адвокатов о том, что будем им помогать обеспечивать юридическое сопровождение в судах, чтобы такие протоколы были отменены. Также данным решением мы обращаемся к министру здравоохранения об отмене "красной зоны" для Тернополя, к министру транспорта Криклию о возобновлении движения поездов и остановк их на территории города Тернополя и обращаемся к областной комиссии по чрезвычайным ситуациям не прекращать автобусное междугороднее сообщение", - сказал Сергей Надал.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, которые попадают в "красную", "оранжевую" и "желтую" зон. Среди названных регионов в "красной зоне", кроме Луцка, оказались город Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.

В Тернополе и Луцке выступили против усиления карантина.

Власти Тернополя отказываются усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону, как и власть Луцка.

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