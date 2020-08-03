Мер Тернополя заявив, що у середу звернеться до комісії щодо виходу міста з “червоної” зони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Тернопільска обласна комісія у середу планує звертатися до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з пропозицією переглянути можливість виходу з “червоної” зони Тернополя. Про це сказав міський голова Тернополя Сергій Надал в ефірі місцевого телеканалу, передає УНН.
“Я знаю, що сьогодні на обласній комісії було прийнято рішення, що вже в середу вони промоніторять стан показників по Тернополю і наче у середу будуть звертатися до Києва, до Державної комісії з пропозицією щоб переглянути, не чекати п’ятниці, переглянути швидше можливість виходу з „червоної“ зони по Тернополю”, — сказав Надал.
Як повідомлялося, Тернопільська міська рада визнала неконституційним рішення про віднесення міста до “червоної зони” і відмовилась закривати місто на карантин. Міська влада звернулась до міністра охорони здоров’я Максима Степанова, щодо скасування “червоної зони” для міста.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони, які потрапляють до “червоної”, “помаранчевої” та “жовтої” зон. З-поміж названих регіонів у “червоній зоні”, окрім Тернополя, опинились місто Луцьк і Кицманський район в Чернівецькій області.