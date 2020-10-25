Мэр города в Луганской области разбил камеру на участке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сватовский городской голова разбил камеру, которая находилась на избирательном участке. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"В Сватово Луганской области действующий мэр Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков города, которая, по его словам, скорее всего, была установлена его соперницей в избирательной гонке Витой Слепец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на избирательном участке № 440434 наблюдатель ОПОРЫ стал свидетелем повреждения камеры наблюдения городским головой Евгением Рыбалко. Однако, преднамеренность своих намерений господин Евгений не подтверждает. В своих комментариях ОПОРЕ мужчина отметил, что он увидел незаконную встроенную стационарную камеру на избирательном участке, которая, скорее всего, встроена, его конкуренткой - кандидатом на должность городского головы города Сватово Витой Слепец.
"И я, выходя из избирательного участка, случайно задел ее, и она была, вероятно, повреждена. Но надо разобраться, что это за камера, и имела ли она право там находиться", - отметил Евгений Рыбалко.
По информации ОПОРЫ, кандидат на должность городского головы Сватово Вита Слепец считает, что камеры были похищены Евгением Рыбалко и вынесены за пределы избирательного участка. По ее словам, камеры являются собственностью наблюдателей, они законно находились на избирательном участке.
"Это не понравилось кандидату на должность городского головы, который забрал их, и я видела видео данного инцидента. По этому поводу я подала заявление в полицию", - отметила женщина.
Добавим, что по информации ОПОРЫ в регионах не хватает бюллетеней для голосования.