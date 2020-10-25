Мер міста на Луганщині розбив камеру на дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сватівський міський голова розбив камеру, що знаходилася на виборчій дільниці. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“У Сватово Луганської області чинний міський голова Євген Рибалко розбив камеру на одній із виборчих дільниць міста, яка, за його словами, скоріш за все, була встановлена його суперницею на виборчих перегонах Вітою Сліпець”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на виборчій дільниці № 440434 спостерігач ОПОРИ став свідком пошкодження камери спостереження міським головою Євгеном Рибалкою. Однак, навмисність своїх намірів пан Євген не підтверджує. У своїх коментарях ОПОРІ чоловік зазначив, що він побачив незаконну вмонтовану стаціонарну камеру на виборчій дільниці, яка, найвірогідніше, вмонтована, його конкуренткою – кандидаткою на посаду міської голови міста Сватово Вітою Сліпець.
"І я, коли виходив з виборчої дільниці, випадково задів її, та вона була, вірогідно, пошкоджена. Але треба розібратись, що то за камера, і чи мала вона право там знаходитись", - зазначив Євген Рибалко.
За інформацією ОПОРИ, кандидат на посаду міської голови Сватово Віта Сліпець вважає, що камери були викрадені Євгеном Рибалкою та винесені за межі виборчої дільниці. За її словами, камери є власністю спостерігачів, вони законно знаходились на виборчій дільниці.
"Це не сподобалось кандидату на посаду міського голови, який забрав їх, і я бачила відео даного інциденту. З цього приводу я подала заяву до поліції", - зазначила жінка.
Додамо, що за інформацією ОПОРИ в регіонах не вистачає бюлетенів для голосування.