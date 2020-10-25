В регіонах не вистачає бюлетенів для голосування - ОПОРА

Згідно з даними ОПОРИ, такі порушення станом на 13:30 спостерігаються в кількох регіонах України.

На Вінниччині не дорахувалися 186 бюлетенів. На дільниці №051240 у селі Морозівка, дали вдвічі менше бюлетенів, ніж потрібно. Члени місцевої ДВК кажуть, що їм дали 145 бюлетенів замість необхідного 331-го.

"Ми не розписувалися за те, що ми получили і скільки нам дали. Сказали, що довезуть. Ми сказали, що не вистачає, але їх так і не довезли. До останнього дня обіцяли, що додадуть… Я дзвонив на гарячу лінію, але там трубки ніхто не взяв. Кажемо виборцям, що немає бюлетенів", - сказав голова ДВК у коментарі ОПОРІ.

На Чернігівщині зникло 100 бюлетенів. Комісія виявила нестачу двох пачок бюлетенів по 50 в кожній. Тому комісія не відкрила приміщення для голосування о 08:00 та зателефонувала до поліції. Виборці чекали під дільницею, утворилася черга з охочих проголосувати.

"Я не можу навіть сказати, пояснити, яким чином вони зникли. Спочатку я починала роздавати, а потім помічаю, що чогось не вистачає. Почали перераховувати – немає. У нас 526 виборців і у нас ніколи не було 100% явки та я думаю, що вистачить бюлетенів", – повідомила ОПОРІ голова ДВК №740811 Клімова Анжеліка.

В Ужгороді не знайшли 500 бюлетенів. Станом на 8:30 25 жовтня за інформацією голови Ужгородської міської ТВК, пачка бюлетенів не знайшлася. У комісії припускають, що проблема виникла внаслідок помилки друкарні, яка не надрукувала потрібну кількість.

На Прикарпатті зіпсували 1481 бюлетень. Це сталося тому, що ДВК отримала на дільницю бюлетені з помилкою: в територіальному списку "Радикальної партії Олега Ляшка" двічі повторювалася цифр 8. Замість того, щоб погасити бюлетені з реальною помилкою, ДВК погасила інші бюлетені, в яких не було допущено помилок.

Додамо, факти нестачі бюлетенів вказані станом на 13:30, ОПОРА продовжує фіксувати порушення на виборчих дільницях. Нестача бюлетенів - не єдиний вид порушень виборчого процесу. Відтак, в різних регіонах фіксують незаконну агітацію, відсутність кабінок для голосування, видачу бюлетенів без паспортів, підміну бюлетенів між округами тощо.

Нагадаємо, раніше ОПОРА повідомляла про низку порушень на дільницях на Львівщині.