В регионах не хватает бюллетеней для голосования - ОПОРА

Согласно данным ОПОРЫ, такие нарушения по состоянию на 13:30 наблюдаются в ряде регионов Украины.

В Винницкой области не досчитались 186 бюллетеней. На участке №051240 в селе Морозовка, дали вдвое меньше бюллетеней, чем нужно. Члены местной УИК говорят, что им дали 145 бюллетеней вместо необходимого 331-го.

"Мы не расписывались за то, что мы получили и сколько нам дали. Сказали, что довезут. Мы сказали, что не хватает, но их так и не довезли. До последнего дня обещали, что дадут... Я звонил на горячую линию, но там трубки никто не взял. Говорим избирателям, что нет бюллетеней", - сказал глава УИК в комментарии ОПОРЕ.

В Черниговской области исчезло 100 бюллетеней. Комиссия обнаружила недостачу двух пачек бюллетеней по 50 в каждой. Поэтому комиссия не открыла помещения для голосования в 08:00 и позвонила в полицию. Избиратели ждали под участком, образовалась очередь из желающих проголосовать.

"Я не могу даже сказать, объяснить, каким образом они исчезли. Сначала я начинала раздавать, а потом замечаю, что чего-то не хватает. Начали перечислять - нет. У нас 526 избирателей и у нас никогда не было 100% явки и я думаю, что хватит бюллетеней", - сообщила ОПОРЕ глава УИК №740811 Климова Анжелика.

В Ужгороде не нашли 500 бюллетеней. По состоянию на 8:30 25 октября по информации главы Ужгородского городского ТИК, пачка бюллетеней не нашлась. В комиссии предполагают, что проблема возникла в результате ошибки типографии, которая не напечатала нужное количество.

На Прикарпатье испортили 1481 бюллетень. Это произошло потому, что УИК получила на участок бюллетени с ошибкой: в территориальном списке "Радикальной партии Олега Ляшко" дважды повторялась цифр 8. Вместо того, чтобы погасить бюллетени с реальной ошибкой, УИК погасила другие бюллетени, в которых не было допущено ошибок.

Добавим, факты недостачи бюллетеней указаны по состоянию на 13:30, ОПОРА продолжает фиксировать нарушения на избирательных участках. Недостаток бюллетеней - не единственный вид нарушений избирательного процесса. Следовательно, в различных регионах фиксируют незаконную агитацию, отсутствие кабинок для голосования, выдачу бюллетеней без паспортов, подмену бюллетеней между округами и тому подобное.

Напомним, ранее ОПОРА сообщала о ряде нарушений на участках во Львовской области.