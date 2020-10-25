ОПОРА повідомляє про низку порушень під час виборів на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Львівській області спостерігачі виявили незаповнені контрольні талони, спроби видачі бюлетеня без паспорта, голосування на підвіконні та перший порваний бюлетень. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“На дільниці №461866 (місто Львів) спостерігач ОПОРИ зафіксував спробу членів комісії видати виборцю бюлетень без печатки. Представник мережі ОПОРА зробив зауваженням членам комісії. Станом на 10:23 на цій же дільниці таких випадків зафіксовано 7”, - йдеться в повідомленні.
Додамо, що за інформацією ОПОРИ, члени ДВК №462077 (місто Львів) видають виборцям бюлетені, не зазначаючи при цьому у контрольних талонах жодної інформації. А саме – відсутній номер, за яким виборця внесено до списку виборців, підпис виборця, підпис члена комісії. А це є порушення частини 3 статті 249 Виборчого кодексу.
Через велику кількість охочих проголосувати на дільниці №461251 (місто Сокаль) зафіксовано спостерігачами ОПОРИ голосування на підвіконні.
Додамо, що у ДВК на Полтавщині виявили розбіжність у кількості бюлетенів.