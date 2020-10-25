ОПОРА сообщает о ряде нарушений во время выборов во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Во Львовской области наблюдатели обнаружили незаполненные контрольные талоны, попытки выдачи бюллетеня без паспорта, голосования на подоконнике и первый порванный бюллетень. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"На участке №461866 (город Львов) наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал попытку членов комиссии выдать избирателю бюллетень без печати. Представитель сети ОПОРА сделал замечание членам комиссии. По состоянию на 10:23 на этом же участке таких случаев зафиксировано 7", - говорится в сообщении.
Добавим, что по информации ОПОРЫ, члены УИК №462077 (город Львов) выдают избирателям бюллетени, не отмечая при этом в контрольных талонах никакой информации. А именно - отсутствует номер, под которым избиратель внесен в список избирателей, подпись избирателя, подпись члена комиссии. А это нарушение части 3 статьи 249 Избирательного кодекса.
Из-за большого количества желающих проголосовать на участке №461251 (город Сокаль) зафиксировано наблюдателями ОПОРЫ голосование на подоконнике.
Добавим, что в УИК в Полтавской области обнаружили расхождение в количестве бюллетеней.