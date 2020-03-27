Мэр Ивано-Франковска ожидает пика заболеваний COVID-19 в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ивано-Франковске ожидают пика увеличения больных COVID-19 в середине-конце апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.
"Ежедневно получаем быстрые тесты. Городские медицинские учреждения тестируют пациентов с подозрением на коронавирус. Пика увеличение больных следует ожидать в середине-конце апреля. Мы должны быть готовыми", - написал Марцинкив.
По словам городского главы, в первую очередь диагностике экспресс-тестирования подлежат пациенты, у которых диагностирована пневмония и симптомы подлежат определенным критериям. Сейчас в Центральной городской клинической больнице пациентов с пневмонией - 42, в Городской клинической больнице №1 - 23, в Городской детской больнице - 10, а также в МПЦ - 3.
Напомним, что всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 16 из них - подтверждены.