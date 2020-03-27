Мэр Ивано-Франковска ожидает пика заболеваний COVID-19 в апреле

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64929 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90071 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87948 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104322 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87810 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102945 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105936 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130988 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Мэр Ивано-Франковска ожидает пика заболеваний COVID-19 в апреле

Мэр Ивано-Франковска ожидает пика заболеваний COVID-19 в апреле

Киев  •  УНН

 • 15420 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Ивано-Франковске ожидают пика увеличения больных COVID-19 в середине-конце апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.

"Ежедневно получаем быстрые тесты. Городские медицинские учреждения тестируют пациентов с подозрением на коронавирус. Пика увеличение больных следует ожидать в середине-конце апреля. Мы должны быть готовыми", - написал Марцинкив.

По словам городского главы, в первую очередь диагностике экспресс-тестирования подлежат пациенты, у которых диагностирована пневмония и симптомы подлежат определенным критериям. Сейчас в Центральной городской клинической больнице пациентов с пневмонией - 42, в Городской клинической больнице №1 - 23, в Городской детской больнице - 10, а также в МПЦ - 3.

Напомним, что всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 16 из них - подтверждены.

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