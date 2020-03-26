В Івано-Франківській області усього зафіксували 84 підозри на коронавірус: є 9 нових підозр
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Усього в Івано-Франківській області було зафіксовано 84 випадки підозр на коронавірус, 16 з них — підтверджені. 11 підозр підтвердились за останню добу. Про це повідомив під час засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики головний державний санітарний лікар в області Руслан Савчук, передає кореспондент УНН.
“У нашій області, на ранок сьогоднішнього дня, від початку, коли ми почали реєструвати перші випадки — вже є 84 випадки з підозрою, сумарно з тими, що вже було підтверджено. За останню добу ми маємо 9 випадків з підозрою.
Таким чином від референс-лабораторії міста Києва ми отримали результатів проведених досліджень — 50, із них позитивних є 16. За останню добу таких було 11, це ті зразки-матеріали, що були направлені протягом останніх трьох діб. Два із них є летально підтверджених. Негативних в нас є 34, тобто коронавірус не підтверджено”, — повідомив Савчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ зафіксували п’яту смерть від коронавірусу: жінка довго займалась самолікуванням
Він зазначив, що на даний час очікуються 25 результати по тих матеріалах, що відправили до лабораторії ЦГЗ МОЗ України.
Найбільше підтверджених випадків зафіксовано в Івано-Франківську — 4. Інфіковані є й у Тисменицькому, Надвірнянському, Косівському та Калуському районах.
Кількість контактних осіб по цих районах складає орієнтовно 78 осіб.
Нагадаємо, що станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.