В Івано-Франківській області усього зафіксували 84 підозри на коронавірус: є 9 нових підозр

КИЇВ. 26 березня. УНН. Усього в Івано-Франківській області було зафіксовано 84 випадки підозр на коронавірус, 16 з них — підтверджені. 11 підозр підтвердились за останню добу. Про це повідомив під час засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики головний державний санітарний лікар в області Руслан Савчук, передає кореспондент УНН.