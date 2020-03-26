В Ивано-Франковской области всего зафиксировали 84 подозрения на коронавирус: есть 9 новых подозрений

КИЕВ. 26 марта. УНН. Всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 16 из них — подтверждены. 11 подозрений подтвердились за последние сутки. Об этом сообщил в ходе заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики главный государственный санитарный врач в области Руслан Савчук, передает корреспондент УНН.