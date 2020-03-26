В Ивано-Франковской области всего зафиксировали 84 подозрения на коронавирус: есть 9 новых подозрений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 16 из них — подтверждены. 11 подозрений подтвердились за последние сутки. Об этом сообщил в ходе заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики главный государственный санитарный врач в области Руслан Савчук, передает корреспондент УНН.
“В нашей области, на утро сегодняшнего дня, с самого начала, когда мы начали регистрировать первые случаи — уже есть 84 случая с подозрением, суммарно с теми, что уже было подтверждено. За последние сутки мы имеем 9 случаев с подозрением.
Таким образом от референс-лаборатории города Киева мы получили результатов проведенных исследований — 50, из них положительных есть 16. За последние сутки таких было 11, это те образцы-материалы, которые были направлены в течение последних трех суток. Два из них является летально подтвержденных. Негативных у нас есть 34, то есть коронавирус не подтвержден”, — сообщил Савчук.
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Он отметил, что в настоящее время ожидаются 25 результаты по тем материалам, что отправили в лабораторию ЦОЗ Минздрава Украины.
Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано в Ивано-Франковске — 4. Инфицированные есть и в Тисменицком, Надвирнянском, Косовском и Кольском районах.
Количество контактных лиц по этим районам составляет ориентировочно 78 человек.
Напомним, что по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.