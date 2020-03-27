Мер Івано-Франківська очікує піку захворювань COVID-19 у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Івано-Франківську очікують піку збільшення хворих на COVID-19 у середині-кінці квітня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.
"Щодня отримуємо швидкі тести. Міські медичні заклади тестують пацієнтів з підозрою на коронавірус. Піку збільшення хворих слід чекати у середині-кінці квітня. Мусимо бути готовими", - написав Марцінків.
За словами міського голови, першочергово діагностиці експрес-тестування підлягають пацієнти, в яких діагностовано пневмонію та симптоми підлягають визначеним критеріям. Наразі у Центральній міській клінічній лікарні пацієнтів з пневмоніями – 42, у Міській клінічній лікарні №1 – 23, у Міській дитячій лікарні – 10, а також у МПЦ – 3.
Нагадаємо, що усього в Івано-Франківській області було зафіксовано 84 випадки підозр на коронавірус, 16 з них — підтверджені.