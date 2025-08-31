Мэр Чикаго запрещает федеральным агентам скрывать лица во время операций на фоне угроз Трампа ввести Нацгвардию - Bloomberg
Киев • УНН
Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал распоряжение, запрещающее федеральным агентам носить маски и переодеваться во время операций в городе. Решение принято на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить Национальную гвардию для борьбы с преступностью. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
В субботу мэр Джонсон подчеркнул, что распоряжение направлено на защиту конституционных прав жителей Чикаго. Он добавил, что город будет использовать все законные средства, чтобы противостоять одностороннему развертыванию федеральных сил.
Мы не хотим видеть на наших улицах военные блокпосты или бронетехнику, и мы не хотим видеть, как разрываются семьи
Решение принято после заявлений Трампа, который назвал Чикаго "беспорядком" и угрожал ввести Национальную гвардию для борьбы с преступностью и ликвидации лагерей бездомных. Федеральные агенты уже проводят иммиграционные рейды в городах по всей стране, что вызвало критику от мэров и губернаторов-демократов.
По данным полиции Чикаго, в первом полугодии 2025 года количество убийств в городе снизилось на 32% до 188, что является самым низким показателем с 2014 года. Количество насильственных преступлений сократилось на 23%, а краж транспортных средств — на 28%.
Напомним
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня вечером планирует лично присоединиться к патрулированию улиц Вашингтона вместе с полицией и военными. Он уже федерализовал полицию и развернул Нацгвардию в столице США.
Впоследствии глава Пентагона Пит Хегсет издал директиву, которая позволяет военным Национальной гвардии США, прибывшим в столицу в рамках программы президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице страны, начать носить оружие.