Мэр Чикаго запрещает федеральным агентам скрывать лица во время операций на фоне угроз Трампа ввести Нацгвардию - Bloomberg

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 11193 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 29734 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 59436 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 74707 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 93587 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 247218 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 105751 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83767 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97897 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 311514 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
61%
747мм
Популярные новости
В киевском метро 22-летний мужчина напал на правоохранителейVideo30 августа, 14:08 • 5638 просмотра
Убийство Парубия во Львове: было произведено около 8 выстрелов30 августа, 14:44 • 4352 просмотра
Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в TelegramVideo30 августа, 15:06 • 6336 просмотра
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия30 августа, 15:19 • 6118 просмотра
Индия готова донести сигнал о прекращении огня рф и другим лидерам на саммите ШОС - Зеленский30 августа, 15:32 • 3822 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным23:45 • 164 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 86680 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 215047 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 219052 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 311508 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 261391 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Гройсман
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 103216 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 235840 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 259394 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 256659 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 237021 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Мэр Чикаго запрещает федеральным агентам скрывать лица во время операций на фоне угроз Трампа ввести Нацгвардию - Bloomberg

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал распоряжение, запрещающее федеральным агентам носить маски и переодеваться. Это решение принято на фоне угроз Дональда Трампа ввести Национальную гвардию.

Мэр Чикаго запрещает федеральным агентам скрывать лица во время операций на фоне угроз Трампа ввести Нацгвардию - Bloomberg

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал распоряжение, запрещающее федеральным агентам носить маски и переодеваться во время операций в городе. Решение принято на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить Национальную гвардию для борьбы с преступностью. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

В субботу мэр Джонсон подчеркнул, что распоряжение направлено на защиту конституционных прав жителей Чикаго. Он добавил, что город будет использовать все законные средства, чтобы противостоять одностороннему развертыванию федеральных сил.

Мы не хотим видеть на наших улицах военные блокпосты или бронетехнику, и мы не хотим видеть, как разрываются семьи

- отметил он.

Решение принято после заявлений Трампа, который назвал Чикаго "беспорядком" и угрожал ввести Национальную гвардию для борьбы с преступностью и ликвидации лагерей бездомных. Федеральные агенты уже проводят иммиграционные рейды в городах по всей стране, что вызвало критику от мэров и губернаторов-демократов.

По данным полиции Чикаго, в первом полугодии 2025 года количество убийств в городе снизилось на 32% до 188, что является самым низким показателем с 2014 года. Количество насильственных преступлений сократилось на 23%, а краж транспортных средств — на 28%.

Напомним

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня вечером планирует лично присоединиться к патрулированию улиц Вашингтона вместе с полицией и военными. Он уже федерализовал полицию и развернул Нацгвардию в столице США.

Впоследствии глава Пентагона Пит Хегсет издал директиву, которая позволяет военным Национальной гвардии США, прибывшим в столицу в рамках программы президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице страны, начать носить оружие.

Вероника Марченко

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Чикаго