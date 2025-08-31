$41.260.00
30 серпня, 16:05 • 11349 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 30206 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 59827 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 75091 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 93936 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247355 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105877 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83799 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97920 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 311692 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Мер Чикаго забороняє федеральним агентам приховувати обличчя під час операцій на тлі погроз Трампа ввести Нацгвардію - Bloomberg

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Мер Чикаго Брендон Джонсон підписав розпорядження, що забороняє федеральним агентам носити маски та переодягатися. Це рішення прийнято на тлі погроз Дональда Трампа ввести Національну гвардію.

Мер Чикаго забороняє федеральним агентам приховувати обличчя під час операцій на тлі погроз Трампа ввести Нацгвардію - Bloomberg

Мер Чикаго Брендон Джонсон підписав розпорядження, що забороняє федеральним агентам носити маски та переодягатися під час операцій у місті. Рішення ухвалено на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати Національну гвардію для боротьби зі злочинністю. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

У суботу мер Джонсон підкреслив, що розпорядження спрямоване на захист конституційних прав мешканців Чикаго. Він додав, що місто буде використовувати всі законні засоби, аби протистояти односторонньому розгортанню федеральних сил.

Ми не хочемо бачити на наших вулицях військові блокпости або бронетехніку, і ми не хочемо бачити, як розриваються сім’ї

- зазначив він.

Рішення ухвалено після заяв Трампа, який назвав Чикаго "безладом" і погрожував ввести Національну гвардію для боротьби зі злочинністю та ліквідації таборів бездомних. Федеральні агенти вже проводять імміграційні рейди у містах по всій країні, що викликало критику від мерів та губернаторів-демократів.

За даними поліції Чикаго, у першому півріччі 2025 року кількість вбивств у місті знизилася на 32% до 188, що є найнижчим показником з 2014 року. Кількість насильницьких злочинів скоротилася на 23%, а крадіжок транспортних засобів — на 28%.

Нагадаємо

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні ввечері планує особисто приєднатися до патрулювання вулиць Вашингтона разом із поліцією та військовими. Він вже федералізував поліцію та розгорнув Нацгвардію у столиці США.

Згодом очільник Пентагону Піт Гегсет видав директиву, яка дозволяє військовим Національної гвардії США, які прибули у столицю в рамках програми президента Дональда Трампа по боротьбі зі злочинністю в столиці країни, почати носити зброю.

Вероніка Марченко

Новини Світу
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Чикаго