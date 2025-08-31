Мер Чикаго забороняє федеральним агентам приховувати обличчя під час операцій на тлі погроз Трампа ввести Нацгвардію - Bloomberg
Мер Чикаго Брендон Джонсон підписав розпорядження, що забороняє федеральним агентам носити маски та переодягатися під час операцій у місті. Рішення ухвалено на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати Національну гвардію для боротьби зі злочинністю. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.
У суботу мер Джонсон підкреслив, що розпорядження спрямоване на захист конституційних прав мешканців Чикаго. Він додав, що місто буде використовувати всі законні засоби, аби протистояти односторонньому розгортанню федеральних сил.
Ми не хочемо бачити на наших вулицях військові блокпости або бронетехніку, і ми не хочемо бачити, як розриваються сім’ї
Рішення ухвалено після заяв Трампа, який назвав Чикаго "безладом" і погрожував ввести Національну гвардію для боротьби зі злочинністю та ліквідації таборів бездомних. Федеральні агенти вже проводять імміграційні рейди у містах по всій країні, що викликало критику від мерів та губернаторів-демократів.
За даними поліції Чикаго, у першому півріччі 2025 року кількість вбивств у місті знизилася на 32% до 188, що є найнижчим показником з 2014 року. Кількість насильницьких злочинів скоротилася на 23%, а крадіжок транспортних засобів — на 28%.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні ввечері планує особисто приєднатися до патрулювання вулиць Вашингтона разом із поліцією та військовими. Він вже федералізував поліцію та розгорнув Нацгвардію у столиці США.
Згодом очільник Пентагону Піт Гегсет видав директиву, яка дозволяє військовим Національної гвардії США, які прибули у столицю в рамках програми президента Дональда Трампа по боротьбі зі злочинністю в столиці країни, почати носити зброю.