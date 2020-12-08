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Мэр Белгород-Днестровского заявил, что обнаружил в своем кабинете скрытые камеры наблюдения

Мэр Белгород-Днестровского заявил, что обнаружил в своем кабинете скрытые камеры наблюдения

Киев  •  УНН

 • 14798 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мэр Белгорода-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заявил, что обнаружил в своем кабинете скрытые камеры наблюдения. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

“В моем кабинете, во время установки системы охранной сигнализации, были обнаружены незаконно установленные скрытые камеры наблюдения и медиа-сервер к ним”, — написал Граждан.

Он сообщил, что записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации. “Всего было выявлено 3 камеры — 2 в моем кабинете и 1 в приемной. Нами оперативно был вызван наряд полиции для фиксации правонарушения. Сейчас нам предстоит выяснить период установки скрытых камер и были ли они предназначены для слежения за моими предшественниками или лично за мной”, — добавил мэр.

Он обратился к тем, кто был причастен к установлению камер и заявил, что “пришел честно работать и моя единственная цель здесь — вывести город из кризиса”. Он добавил, что ведется официальное следствие.

Напомним, Сватовский городской голова разбил камеру, которая находилась на избирательном участке.

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