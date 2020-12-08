Мер Білгород-Дністровського заявив, що виявив у своєму кабінеті приховані камери спостереження

“В моєму кабінеті, під час установки системи охоронної сигналізації, були виявлені незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них”, — написав Граждан.

Він повідомив, що записуючі пристрої були вмонтовані в датчики пожежної сигналізації. “Всього було виявлено 3 камери — 2 в моєму кабінеті і 1 в приймальні. Нами оперативно був викликаний наряд поліції для фіксації правопорушення. Зараз нам належить з’ясувати період установки прихованих камер і чи були вони призначені для стеження за моїми попередниками або особисто за мною”, — додав мер.

Він звернувся до тих, хто був причетний до встановлення камер та заявив, що “прийшов чесно працювати і моя єдина мета тут — вивести місто з кризи”. Він додав, що ведеться офіційне слідство.

Нагадаємо, Сватівський міський голова розбив камеру, що знаходилася на виборчій дільниці.