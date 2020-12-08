Мер Білгород-Дністровського заявив, що виявив у своєму кабінеті приховані камери спостереження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Мер Білгорода-Дністровського Одеської області Віталій Громадян заявив, що виявив в своєму кабінеті приховані камери спостереження. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
“В моєму кабінеті, під час установки системи охоронної сигналізації, були виявлені незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них”, — написав Граждан.
Він повідомив, що записуючі пристрої були вмонтовані в датчики пожежної сигналізації. “Всього було виявлено 3 камери — 2 в моєму кабінеті і 1 в приймальні. Нами оперативно був викликаний наряд поліції для фіксації правопорушення. Зараз нам належить з’ясувати період установки прихованих камер і чи були вони призначені для стеження за моїми попередниками або особисто за мною”, — додав мер.
Він звернувся до тих, хто був причетний до встановлення камер та заявив, що “прийшов чесно працювати і моя єдина мета тут — вивести місто з кризи”. Він додав, що ведеться офіційне слідство.
Нагадаємо, Сватівський міський голова розбив камеру, що знаходилася на виборчій дільниці.