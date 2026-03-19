Мелони сказала лидерам ЕС, что понимает позицию Орбана по Украине - Politico

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони разошлась во мнениях с большинством лидеров стран ЕС, выразив понимание главе венгерского правительства Виктору Орбану в связи с его позицией по Украине. Об этом сообщили Politico пять дипломатов, осведомленных о конфиденциальных обсуждениях, пишет УНН.

Во время закрытого заседания на саммите лидеров ЕС Мелони сказала своим коллегам, что понимает причины, по которым Орбан нарушил свое слово и заблокировал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро после того, как одобрил его в декабре.

Издание отмечает, что Мелони и Орбан – правые политики, но итальянский лидер в целом придерживается основной линии ЕС, тогда как венгерское правительство считается препятствующим ее реализации.

Как сообщили пятеро дипломатов, представляющих четыре разные европейские страны, во время встречи Мелони подчеркнула, что лично она по-прежнему поддерживает немедленное предоставление кредита Украине, но отметила, что понимает позицию Орбана, которого в следующем месяце ждут выборы.

Один из пяти дипломатов процитировал слова Мелони о том, что позиция Орбана является "нормальной", поскольку "ситуация меняется" и что "если бы я оказалась в такой же ситуации, я бы это поняла".

По словам дипломатов, Мелони также отметила, что венгерский премьер-министр ранее занимал конструктивную позицию, и следует ожидать, что он откажется от вето, если нефтепровод "Дружба" снова заработает.

В то же время в итальянском правительстве опровергли эти сообщения.

"Высказывание, приписываемое премьер-министру, абсолютно безосновательно", – заявил представитель офиса Мелони в Риме.

Тем временем источники также рассказывают, что большинство других лидеров ЕС в четверг утром отреагировали с возмущением, когда стало очевидно, что Орбан не намерен уступать в своих позициях.

Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал это решение как "неприемлемое" и беспрецедентное нарушение "красной линии" в поведении Орбана.

