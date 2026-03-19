Мелоні сказала лідерам ЄС, що розуміє позицію Орбана щодо України - Politico

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розійшлася в думках із більшістю лідерів країн ЄС, висловивши розуміння очільнику угорського уряду Віктору Орбану у зв'язку з його позицією щодо України. Про це повідомили Politico п’ять дипломатів, обізнаних із конфіденційними обговореннями, пише УНН.

Деталі

Під час закритого засідання на саміті лідерів ЄС Мелоні сказала своїм колегам, що розуміє причини, через які Орбан порушив своє слово і заблокував надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро після того, як схвалив його в грудні.

Видання зазначає, що Мелоні та Орбан – праві політики, але італійська лідерка загалом дотримується основної лінії ЄС, тоді як угорський уряд вважається таким, що перешкоджає її реалізації.

Як повідомили п’ятеро дипломатів, що представляють чотири різні європейські країни, під час зустрічі Мелоні наголосила, що особисто вона, як і раніше, підтримує негайне надання кредиту Україні, але зазначила, що розуміє позицію Орбана, якого наступного місяця чекають вибори.

Один із п’яти дипломатів процитував слова Мелоні про те, що позиція Орбана є "нормальною", оскільки "ситуація змінюється" і що "якби я опинилася в такій самій ситуації, я б це зрозуміла".

Угорщина закрила в'їзд до Шенгенської зони трьом українцям через “погрози” Орбану

За словами дипломатів, Мелоні також зазначила, що угорський прем'єр-міністр раніше займав конструктивну позицію, і слід очікувати, що він відмовиться від вето, якщо нафтопровід "Дружба" знову запрацює.

Водночас в італійському уряді заперечили ці повідомлення.

"Висловлювання, яке приписують прем’єр-міністерці, є абсолютно безпідставним", – заявив представник офісу Мелоні в Римі.

Тим часом джерела також розповідають, що більшість інших лідерів ЄС у четвер вранці відреагували з обуренням, коли стало очевидно, що Орбан не має наміру поступатися у своїх позиціях.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував це рішення як "неприйнятне" та безпрецедентне порушення "червоної лінії" у поведінці Орбана.

Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico