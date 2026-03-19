Венгрия закрыла въезд в Шенгенскую зону трем украинцам из-за «угроз» Орбану

Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и в Шенгенскую зону трем гражданам Украины, которые якобы угрожали премьер-министру Виктору Орбану. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает 24hu, передает УНН.

По его словам, речь идет о бывшем офицере разведки и политике Григории Омельченко, командире 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгении Карасе, которого Гуйяш назвал "лидером неонацистской группы C14", и политическом аналитике Борисе Тизенгаузене.

Он заявил, что указанные украинцы угрожали Венгрии. Он утверждает, что Омельченко угрожал самому венгерскому премьеру и его семье, а Тизенгаузен обсуждал возможность отправить украинские войска в Венгрию.

Относительно Карася, Гуйяш заявил, что достаточно того, что он "является лидером неонацистской группировки".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам.