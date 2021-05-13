Медведчуку начали избрание меры пресечения: под зданием суда собралась толпа

Детали

Так, судья Вячеслав Пидпалый около 13:20 начал судебное заседание. Сторону защиты Медведчука на заседании представляет пять юристов.

На вопрос судьи о том, получил ли он ходатайство, которое сейчас рассматривается, нардеп заявил, что получил его вчера.

Медведчук заявил также, что вчера ознакомился с материалами подозрения.

Ситуация под судом

К суду стянули большое количество правоохранителей. Также там собралась толпа мужчин, некоторые - в "спортивном".

Ранее сегодня Медведчук прибыл в суд в компании коллег по партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и Ильи Кивы, а также адвокатов.

Что было ранее

Как сообщили УНН в Офисе Генпрокурора, прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн.

Однопартийцы Медведчука уже заявляли, что сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Дополнение

Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине. По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112 канал.