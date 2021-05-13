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Медведчук прибыл в Печерский суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Народный депутат Виктор Медведчук около 12:45 прибыл в Печерский районный суд Киева, который в 13:00 начнет избирать ему меру пресечения. УНН ведет прямую трансляцию судебного заседания.

Медведчук прибыл в Печерский суд

Детали

Так, народный депутат прибыл в суд в компании коллег по партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и Ильи Кивы, а также адвокатов.

Медведчук заявил, что не сможет лично внести залог за себя из-за блокирования счетов.

Что было ранее

Как сообщили УНН в Офисе Генпрокурора, прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн.

Однопартийцы Медведчука уже заявляли, что сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Дополнение

Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине. По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112 канал.

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