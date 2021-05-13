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Медведчук прибув до Печерського суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Народний депутат Віктор Медведчук близько 12:45 прибув до Печерського районного суду Києва, який о 13:00 почне обирати йому запобіжний захід. УНН веде пряму трансляцію судового засідання.

Медведчук прибув до Печерського суду

Деталі

Так, народний депутат прибув до суду в компанії колег по партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та Іллі Киви, а також адвокатів.

Медведчук заявив, що не зможе особисто внести заставу за себе через блокування рахунків.

Що було раніше

Як повідомили УНН в Офісі Генпрокурора, прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави - у понад 300 млн грн.

Однопартійці Медведчука вже заявляли, що сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду з заявами про готовність взяти Медведчука на особисті поруки.

Доповнення

Медведчук 12 травня був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз перебуває на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні. За словами Баканова, підозру Медведчуку направили за його місцем проживання та до Верховної Ради.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112 канал.

Українські Національні Новини

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