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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Медуниверситет Тернополя объявил тендер на закупку 250 свиней для экспериментов

Медуниверситет Тернополя объявил тендер на закупку 250 свиней для экспериментов

Киев  •  УНН

 • 1170 просмотра

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Тернопольский национальный медицинский университет объявил тендер на закупку 250 живых свиней для экспериментальных исследований. Бюджет закупки составляет 900 000 гривен, торги проводятся через систему Prozorro.

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского объявил об открытых торгах по закупке 250 живых свиней для экспериментов. Об этом сообщается на платформе Prozorro, передает УНН.

Детали

Соответствующий тендер размещен на платформе Prozorro под номером UA-2025-02-05-006077-a.

Закупка осуществляется согласно классификации ДК 021:2015, а именно категорией 03323000-9 "Свиньи". Общий бюджет составляет 900 000 гривен, включая налог на добавленную стоимость.

Организатором закупки является Тернопольский медуниверситет, который подпадает под определенную законом категорию заказчика. Адрес учреждения - город Тернополь, Майдан Воли, 1.

Торги проводятся в формате открытых торгов с определенными особенностями, предусмотренными законодательством.

Прием предложений будет продолжаться в соответствии с установленными процедурами. Участники тендера должны соблюдать требования по поставке живых животных для лабораторных исследований.

В Кировоградской области перевернулся грузовик, который перевозил свиней19.06.23, 09:18 • 1895459 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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ternopolТернополь

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