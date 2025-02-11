Медуніверситет Тернополя оголосив тендер на закупівлю 250 свиней для експериментів

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського оголосив про відкриті торги щодо закупівлі 250 живих свиней для експериментів. Про це повідомляється на платформі Prozorro, передає УНН.

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Відповідний тендер розміщено на платформі Prozorro під номером UA-2025-02-05-006077-a.

Закупівля здійснюється згідно з класифікацією ДК 021:2015, а саме категорією 03323000-9 "Свині". Загальний бюджет становить 900 000 гривень, включаючи податок на додану вартість.

Організатором закупівлі є Тернопільський медуніверситет, який підпадає під визначену законом категорію замовника. Адреса установи – місто Тернопіль, Майдан Волі, 1.

Торги проводяться у форматі відкритих торгів із певними особливостями, передбаченими законодавством.

Прийом пропозицій триватиме відповідно до встановлених процедур. Учасники тендеру мають дотримуватися вимог щодо постачання живих тварин для лабораторних досліджень.

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