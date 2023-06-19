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У Кіровоградській області перекинулася вантажівка, яка перевозила свиней

Київ • УНН

 • 1895506 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. На Кіровоградщині на дорозі перекинувся вантажний автомобіль Mercedes-Benz, повідомили в патрульній поліції області. Як уточнили в обласному управлінні ДСНС Суспільному, перекинулася вантажівка зі свиньми, пише УНН.

У Кіровоградській області перекинулася вантажівка, яка перевозила свиней

Цитата

Автопригода сталася сьогодні, близько 5-ї години, на автодорозі М-30 неподалік села Суботців Кропивницького району.

Водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz був неуважним, не дотримався безпечної швидкості руху, допустив перекидання свого транспортного засобу", - зазначили в патрульній поліції Кіровоградської області.

Деталі

Як зазначається, у ДТП ніхто травмувався. Пошкодження отримали лише вантажівка та вантаж. За інформацією Суспільного, у вантажівці перевозили свиней.

До цього, патрульні поліцейські склали протокол на водія за порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди, відповідно до статті 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це порушення передбачена санкція у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.

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