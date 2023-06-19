В Кировоградской области перевернулся грузовик, который перевозил свиней

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Автопроисшествие произошло сегодня, около 5 часов, на автодороге М-30 недалеко от села Субботцев Кропивницкого района.

Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz был невнимательным, не придерживался безопасной скорости движения, допустил опрокидывание своего транспортного средства", - отметили в патрульной полиции Кировоградской области.

Детали

Как отмечается, в ДТП никто не травмировался. Повреждения получили только грузовик и груз. По информации "Суспільне", в грузовике перевозили свиней.

К этому, патрульные полицейские составили протокол на водителя за нарушение правил дорожного движения, что привело к дорожно-транспортному происшествию, в соответствии со статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это нарушение предусмотрена санкция в виде штрафа в размере 850 гривен.

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