мединского и торкунова приговорили в Украине к 10 годам лишения свободы - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Суд в Киеве приговорил Мединского и Торкунова к 10 годам из-за учебника истории рф для 11 класса. Книга оправдывает российскую агрессию и призывает к изменению границ Украины - также она активно используется на оккупированных территориях.
Шевченковский районный суд города Киева вынес обвинительный приговор в отношении владимира мединского и анатолия торкунова, редакторов российского учебника для 11 класса "История. история 1945 год - начало XXI века", изданного в рф в 2023 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Суд назначил каждому из фигурантов наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, этот учебник стал одним из инструментов российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины. Его содержание содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывает вооруженную агрессию рф, временную оккупацию украинских территорий и формирует у учащихся искаженное, идеологически заангажированное представление о событиях новейшей истории
Также через этот учебник россияне навязывают жителям оккупированных территорий Украины, в частности, детям, тезисы о так называемых "братских народах", отрицание самостоятельности Украины как государства, "освобождение" путем так называемой "специальной военной операции" и российскую версию войны против Украины.
анатолий торкунов является российским дипломатом, историком и политологом, а также востоковедом. С 1992 года он также является ректором московского государственного института международных отношений, а с 2008 года - академиком российской академии наук. С 2022 года он также член президиума ран.
владимир мединский является помощником российского диктатора владимира путина и бывшим министром культуры рф.
Оба - и торкунов, и мединский - находятся под санкциями за поддержку и оправдание российского вторжения в Украину.
Бывший президент и премьер-министр, а ныне - заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, присоединился к созданию новых учебников по обществознанию для старших классов.