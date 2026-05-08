Шевченковский районный суд города Киева вынес обвинительный приговор в отношении владимира мединского и анатолия торкунова, редакторов российского учебника для 11 класса "История. история 1945 год - начало XXI века", изданного в рф в 2023 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Суд назначил каждому из фигурантов наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, этот учебник стал одним из инструментов российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины. Его содержание содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывает вооруженную агрессию рф, временную оккупацию украинских территорий и формирует у учащихся искаженное, идеологически заангажированное представление о событиях новейшей истории - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Также через этот учебник россияне навязывают жителям оккупированных территорий Украины, в частности, детям, тезисы о так называемых "братских народах", отрицание самостоятельности Украины как государства, "освобождение" путем так называемой "специальной военной операции" и российскую версию войны против Украины.

анатолий торкунов является российским дипломатом, историком и политологом, а также востоковедом. С 1992 года он также является ректором московского государственного института международных отношений, а с 2008 года - академиком российской академии наук. С 2022 года он также член президиума ран.

владимир мединский является помощником российского диктатора владимира путина и бывшим министром культуры рф.

Оба - и торкунов, и мединский - находятся под санкциями за поддержку и оправдание российского вторжения в Украину.

Бывший президент и премьер-министр, а ныне - заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, присоединился к созданию новых учебников по обществознанию для старших классов.