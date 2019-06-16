Медик посоветовал, как одеваться в жару во избежание перегрева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Для того, чтобы избежать перегрева в жаркий период лета, следует выбирать легкую одежду свободного покроя и прятать голову под шляпой. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Виктор Литус в комментарии корреспонденту УНН.
"Голову надо прятать под шляпами. Еще важно, чтобы одежда была легкая, не тесная - чтобы под ней циркулировал воздух. Хорошо, если одежда свисает балахоном, который, кроме циркуляции воздуха, обеспечит возможность испарения пота и поможет охладить организм", - отметил медик .
При этом он добавил, что многие люди часто даже в жаркий период одевают плотную, тесную одежду, впрочем этого делать нельзя, поскольку такие вещи только провоцируют перегрев.
Напомним, на этой неделе риск возникновения аллергии в Украине останется умеренным и высоким, особенно - на западе и северо- западе страны.