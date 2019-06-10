Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

Головним чином через те, що дощів прогнозують менше і суха погода сприятиме підвищенню концентрацій пилку злаків у повітрі.

Окрім пилку злаків, у повітрі у низьких концентраціях реєструватимуться пилкові зерна рослин родини амарантових (лобода, щир, амарант), подорожника та щавлю. Алергенність пилку усіх цих категорій рослин вважається помірною. За даними молекулярної діагностики, до кожного з цих алергенів в Україні чутливі від 3 до 5 % сенсибілізованих осіб.



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Низькою є й алергенність пилкових зерен липи, яка також цвіте в Україні. До того ж, концентрації цього пилку у повітрі невисокі, адже липа, на відміну від більшості рослин-алергенів, запилюється комахами і має клейкий, нелетючий пилок.

У низьких та помірних концентраціях у повітрі реєструється й пилок настінниці.

А от біла акація, яку правильно називати робінією, безпечна для хворих на поліноз пацієнтів. Алергенність пилку цієї рослини вважається дуже низькою.



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Неалергенний і пилок рослин родин гречкових та хрестоцвітих, які цвітуть просто у вас під ногами. Безпечні для хворих на поліноз і великі пилкові зерна сосен та ялин, концентрація яких буде помірною.

Дощі покращуватимуть алергенну обстановку, проте на сході країни (Дніпро, Полтава, Запоріжжя, Маріуполь, Харків, Луганськ), де опадів не прогнозують взагалі, ризик виникнення симптомів зберігатиметься увесь тиждень.

Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.