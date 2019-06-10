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Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев

Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев

Киев  •  УНН

 • 16965 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. На этой неделе риск возникновения аллергии в Украине останется умеренным и высоким, особенно - на Западе и Северо-Западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

Главным образом потому, что дождей прогнозируют меньше и сухая погода будет способствовать повышению концентраций пыльцы злаков в воздухе.

Кроме пыльцы злаков, в воздухе в низких концентрациях будут регистрироваться пыльцевые зерна растений семейства амарантовых (лебеда, щир, амарант), подорожника и щавеля. Аллергенность пыльцы всех этих категорий растений считается умеренной. По данным молекулярной диагностики, к каждому из этих аллергенов в Украине чувствительны от 3 до 5% сенсибилизированных лиц.

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Низкая и аллергенность пыльцевых зерен липы, которая также цветет в Украине. К тому же, концентрации этой пыльцы в воздухе невысокие, ведь липа, в отличие от большинства растений-аллергенов, опыляется насекомыми и имеет клейкую, нелетучую пыльцу.

В низких и умеренных концентрациях в воздухе регистрируется и пыльца настинници.

А вот белая акация, которую правильно называть Робиния, безопасна для больных поллинозом пациентов. Аллергенность пыльцы этого растения считается очень низкой.

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Неаллергенная и пыльца растений семей Гречковых и Крестоцветных, которые цветут просто у вас под ногами. Безопасны для больных поллинозом и большие пыльцевые зерна сосен и елей, концентрация которых будет умеренной.

Дожди улучшать аллергенным обстановку, однако на востоке страны (Днепр, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Харьков, Луганск), где осадков не прогнозируют вообще, риск возникновения симптомов сохраняться всю неделю.

Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.

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