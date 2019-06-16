Медик порадив, як одягатись в спеку для уникнення перегріву
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Для того, щоб уникнути перегріву в спекотний період літа, слід обирати легкий одяг вільного крою і ховати голову під капелюхом. Про це повідомив доктор медичних наук, завідувач кафедрою клінічної, лабораторної імунології і алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Віктор Літус у коментарі кореспонденту УНН.
"Голову треба ховати під капелюхами. Ще важливо, щоб одежа була легка, не тісна – щоб під нею циркулювало повітря. Добре, якщо одяг звисає балахоном, який, крім циркуляції повітря, забезпечить можливість випаровування поту і допоможе охолодити організм", - зазначив медик.
При цьому він додав, що багато людей часто навіть у спекотний період одягає щільний, тісний одяг, втім цього робити не можна, оскільки такі речі лише провокують перегрів.
Нагадаємо, цього тижня ризик виникнення алергії в Україні залишиться помірним та високим, особливо – на заході та північному заході країни.