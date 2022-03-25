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Почти Том Круз: Ким Чен Ын в кожанке всколыхнул соцсети

Киев • УНН

 • 749169 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Северокорейский лидер вновь вызвал горячие обсуждения вокруг своей персоны, появившись на публике в несвойственном для себя образе, пишет УНН.

Почти Том Круз: Ким Чен Ын в кожанке всколыхнул соцсети

Детали

Так, северокорейский лидер накануне принял участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Сам запуск и появление Кима на площадке было задокументированно в виде полноценного видеоклипа, который транслировали государственные СМИ КНДР.

На видео Ким в сопровождении военных появляется на стартовой площадке в черной кожаной куртке и солнцезащитных очках-авиаторах.

Его образ в сети сравнивают с образом голливудского актера Тома Круза в фильме "Топ Ган".

Напомним

Накануне КНДР выпустила, вероятно, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в сторону моря возле своего восточного побережья.

Украинские Национальные Новости

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