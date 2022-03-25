Почти Том Круз: Ким Чен Ын в кожанке всколыхнул соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Северокорейский лидер вновь вызвал горячие обсуждения вокруг своей персоны, появившись на публике в несвойственном для себя образе, пишет УНН.
Детали
Так, северокорейский лидер накануне принял участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Сам запуск и появление Кима на площадке было задокументированно в виде полноценного видеоклипа, который транслировали государственные СМИ КНДР.
На видео Ким в сопровождении военных появляется на стартовой площадке в черной кожаной куртке и солнцезащитных очках-авиаторах.
Его образ в сети сравнивают с образом голливудского актера Тома Круза в фильме "Топ Ган".
Напомним
Накануне КНДР выпустила, вероятно, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в сторону моря возле своего восточного побережья.