Почти Том Круз: Ким Чен Ын в кожанке всколыхнул соцсети

Детали

Так, северокорейский лидер накануне принял участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Сам запуск и появление Кима на площадке было задокументированно в виде полноценного видеоклипа, который транслировали государственные СМИ КНДР.

На видео Ким в сопровождении военных появляется на стартовой площадке в черной кожаной куртке и солнцезащитных очках-авиаторах.

Его образ в сети сравнивают с образом голливудского актера Тома Круза в фильме "Топ Ган".

Напомним

Накануне КНДР выпустила, вероятно, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в сторону моря возле своего восточного побережья.