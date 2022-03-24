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КНДР впервые с 2017 года запустила межконтинентальную баллистическую ракету: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. КНДР выпустила, вероятно, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в сторону моря возле своего восточного побережья. Об этом сообщили военные Южной Кореи и Японии, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

КНДР впервые с 2017 года запустила межконтинентальную баллистическую ракету: что известно

Детали

Власти Японии заявили, что МБР пролетела примерно за 71 минуту на дальность 1100 км от места запуска. По их мнению, этот запуск был “новым типом” баллистической ракеты.

Она приземлилась в исключительной экономической зоне Японии (EEZ), в 170 км к западу от северной префектуры Аомори в 15:44 по местному времени, сообщила береговая охрана.

В Южной Корее Объединенный комитет начальников штабов тоже указал о запуске ракеты из КНДР. Ее максимальная высота составляет 6200 км, а дальность ее действия - 1080 км.

Этот запуск масштабнее, чем был в 2017 году, когда КНДР испытывала Hwasong-15. Тогда она летела 53 минуты на высоте около 4475 км и дальность действия составила 950 км.

Заместитель советника по вопросам нацбезопасности Южной Кореи Су Чу Сук осудил запуск и назвал его “явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и отменой моратория на запуски МБР, который Северная Корея пообещала международному сообществу”.

Добавим

Это первый полноценный запуск самой большой ракеты ядерного государства с 2017 года, что является серьезной эскалацией в развитии на севере оружия, которое потенциально может выпустить ядерные боеголовки в любом месте в Соединенных Штатах.

Возобновление основных испытаний, отмечают в Reuters, создает головную боль в вопросах нацбезопасности для президента США Джо Байдена в то время, как он реагирует на войну в Украине, чем дает вызов администрации КНДР.

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