КНДР вперше з 2017 року запустила міжконтинентальну балістичну ракету: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. КНДР випустила, ймовірно, міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) у бік моря біля свого східного узбережжя. Про це повідомили військові Південної Кореї та Японії, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Влада Японії заявила, що МБР пролетіла приблизно за 71 хвилину на дальність 1100 км від місця запуску. На їх думку, цей запуск був “новим типом” балістичної ракети.
Вона приземлилася у виключній економічній зоні Японії (EEZ), за 170 км на захід від північної префектури Аоморі о 15:44 за місцевим часом, повідомила берегова охорона.
У Південній Кореї об’єднаний комітет начальників штабів теж вказав про запуск ракети з КНДР. Її максимальна висота становить 6200 км, а дальність її дії – 1080 км.
Цей запуск масштабніший, ніж був у 2017 році, коли КНДР випробовувало Hwasong-15. Тоді вона летіла 53 хвилини на висоті приблизно 4475 км і дальність дії становила 950 км.
Заступник радника з питань нацбезпеки Південної Кореї Су Чу Сук засудив запуск і назвав його “явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і скасуванням мораторію на запуски МБР, який Північна Корея пообіцяла міжнародній спільноті”.
Додамо
Це перший повноцінний запуск найбільшої ракети ядерної держави з 2017 року, що є серйозною ескалацією в розвитку на півночі зброї, яка потенційно може випустити ядерні боєголовки будь-де в Сполучених Штатах.
Відновлення основних випробувань, зазначають у Reuters, створює головний біль у питаннях нацбезпеки для президента США Джо Байдена у той час, як він реагує на війну в Україні, чим дає виклик адміністрації КНДР.