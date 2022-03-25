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Майже Том Круз: Кім Чен Ин у шкірянці сколихнув соцмережі

Київ • УНН

 • 749169 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Північнокорейський лідер знову викликав гарячі обговорення навколо своєї персони, з'явившись на публіці у невластивому для себе образі, пише УНН.

Майже Том Круз: Кім Чен Ин у шкірянці сколихнув соцмережі

Деталі

Так, північнокорейський лідер напередодні взяв участь у запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17". Сам запуск та поява Кіма на майданчику було задокументовано у вигляді повноцінного відеокліпу, який транслювали державні ЗМІ КНДР.

На відео Кім у супроводі військових з'являється на стартовому майданчику у чорній шкіряній куртці та сонцезахисних окулярах-авіаторах.

Його образ у мережі порівнюють із образом голлівудського актора Тома Круза у фільмі "Топ Ган".

Нагадаємо

Напередодні КНДР випустила, ймовірно, міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) у бік моря біля свого східного узбережжя.

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