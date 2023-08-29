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Почти полсотни взрывов: Сумскую область с ночи враг обстрелял шесть раз

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские войска ночью и утром шесть раз обстреляли Сумскую область, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Ворожбянская, Белопольская, Шалыгинская громады", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как сообщается, оккупанты вели обстрелы из артиллерии, РСЗО и минометов:

  • Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва) и минометов (3 взрыва).
  • Ворожбянская громада: россияне ударили из РСЗО (14 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (17 взрывов).
  • Шалыгинская громада: зафиксирован минометный обстрел (10 взрывов).

"Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры", - отметили в ОВА.

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