Почти полсотни взрывов: Сумскую область с ночи враг обстрелял шесть раз
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские войска ночью и утром шесть раз обстреляли Сумскую область, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Ворожбянская, Белопольская, Шалыгинская громады", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Как сообщается, оккупанты вели обстрелы из артиллерии, РСЗО и минометов:
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- Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва) и минометов (3 взрыва).
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- Ворожбянская громада: россияне ударили из РСЗО (14 взрывов).
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- Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (17 взрывов).
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- Шалыгинская громада: зафиксирован минометный обстрел (10 взрывов).
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"Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры", - отметили в ОВА.
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