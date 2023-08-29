Майже пів сотні вибухів: Сумщину з ночі ворог обстріляв шість разів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські війська вночі та вранці шість разів обстріляли Сумську область, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.
Деталі
"Уночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Ворожбянська, Білопільська, Шалигинська громади", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як повідомляється, окупанти вели обстріли з артилерії, РСЗВ та мінометів:
-
- ▪️Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
-
- ▪️Ворожбянська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (14 вибухів).
-
- ▪️Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (17 вибухів).
-
- ▪️Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів).
-
"Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначили в ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація на кордоні з білоруссю контрольована - Наєв