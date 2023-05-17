Maxar опубликовали новые спутниковые снимки из Бахмута

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«Части города, которые год назад были окружены деревьями и парками, теперь полностью лишены всей растительности и покрыты коричнево-красной пылью и обломками», - говорится в сообщении.

Детали

Снимки подробно отражают уровень разрушения территорий города.

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