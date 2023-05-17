Maxar опубликовали новые спутниковые снимки из Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые фото из Бахмута, сравнив состояние города в мае 2022 года с нынешним. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
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«Части города, которые год назад были окружены деревьями и парками, теперь полностью лишены всей растительности и покрыты коричнево-красной пылью и обломками», - говорится в сообщении.
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Снимки подробно отражают уровень разрушения территорий города.
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