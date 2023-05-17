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Зеленський провів нові наради для зміцнення оборони України

Зеленський провів нові наради для зміцнення оборони України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що провів нові підготовчі наради для зміцнення оборони України. Про це він повідомив у вечірньому відеозвернення, пише УНН.

Цитата 

“Провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення нашої оборони та наших міжнародних позицій”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Зокрема, Зеленський повідомив, що сьогодні успішно пройшов візит візит української делегації в Республіку Корея, де перша леді Олена Зеленська та урядовці провели зустрічі та переговори різного рівня.

Президент висловив подяку президенту Республіки Корея за "чітке засудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру".

Також у вечірньому зверненні Володимир Зеленський відзначив важливе рішення Ради Європи підтримки української формули миру. 

“Це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі-учасниці Ради Європи. На основі саме такої консолідації ми будемо й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію та будемо надалі збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей", - сказав президент. 

Нагадаємо 

Також сьогодні у Міністерстві закордонних справ підтвердили, що спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну. Під час візиту Лі Хуей зустрівся із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і обговорив українську формулу миру. 

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