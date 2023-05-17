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Зеленский провел новые совещания для укрепления обороны Украины

Зеленский провел новые совещания для укрепления обороны Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел новые подготовительные совещания для укрепления обороны Украины. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, пишет УНН.

Цитата 

“Провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам для укрепления нашей обороны и наших международных позиций”, - говорится в сообщении. 

Детали 

В частности, Зеленский сообщил, что сегодня успешно прошел визит украинской делегации в Республику Корея, где первая леди Елена Зеленская и чиновники провели встречи и переговоры различного уровня.

Президент выразил благодарность президенту Республики Корея за "четкое осуждение российской агрессии и поддержку глобальных усилий ради мира".

Также в вечернем обращении Владимир Зеленский отметил важное решение Совета Европы о поддержке украинской формулы мира. 

“Это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству-участнику Совета Европы. На основе именно такой консолидации мы будем и в дальнейшем ограничивать возможности государства-террориста продолжать эту ее агрессию и будем в дальнейшем увеличивать наши возможности возвращать справедливость, освобождать нашу землю, спасать наших людей", - сказал президент. 

Напомним 

Также сегодня в Министерстве иностранных дел подтвердили, что специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину. Во время визита Ли Хуэй встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и обсудил украинскую формулу мира. 

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