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У МЗС підтвердили візит спецпредставника КНР в Україну і повідомили деталі

У МЗС підтвердили візит спецпредставника КНР в Україну і повідомили деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну. Під час візиту Лі Хуей зустрівся із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і обговорив українську формулу миру, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

За даними МЗС, 16-17 травня спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну з візитом. Поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна 26 квітня.

В ході візиту відбулася зустріч спецпредставника уряду КНР Лі Хуея з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як повідомили у відомстві, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії.

Цитата

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Міністр відзначив важливість участі Китаю в реалізації Формули миру Президента України, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях", - йдеться у повідомленні.

Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного, додали у МЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зустріч спецпредставника Китаю із Зеленським відбудеться сьогодні ввечері - AFP

Раніше

Як повідомляв УНН, Лі, найвищий китайський дипломат, прибув до Києва через три тижні після телефонної розмови Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Сі прагне позиціонувати Китай як нейтрального посередника і відвідав москву в березні та був розкритикований за відмову засудити атаку кремля.

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