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В МИД подтвердили визит спецпредставителя КНР в Украину и сообщили детали

В МИД подтвердили визит спецпредставителя КНР в Украину и сообщили детали

Киев • УНН

 • 687063 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел подтвердили, что специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину. Во время визита Ли Хуэй встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и обсудил украинскую формулу мира, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным МИД, 16-17 мая специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину с визитом. Поездка состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Владимира Зеленского и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 26 апреля.

В ходе визита состоялась встреча спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщили в ведомстве, во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

Цитата

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что Украина не воспринимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта.

Министр отметил важность участия Китая в реализации Формулы мира Президента Украины, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилиях", - говорится в сообщении.

Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня, добавили в МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча спецпредставителя Китая с Зеленским состоится сегодня вечером - AFP

Ранее

Как сообщал УНН, Ли, самый высокий китайский дипломат, прибыл в Киев через три недели после телефонного разговора Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином.

Си стремится позиционировать Китай как нейтрального посредника и посетил Москву в марте и был раскритикован за отказ осудить атаку Кремля.

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