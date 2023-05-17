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Зустріч спецпредставника Китаю із Зеленським відбудеться сьогодні ввечері - AFP

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Очікується, що у середу президент Володимир Зеленський прийме спеціального посланця Китаю, який прибув до Києва для сприяння переговорам під керівництвом Пекіна щодо припинення війни в Україні, інформує AFP, пише УНН.

Деталі

Спеціальний посланник Китаю Лі Хуей прибув у вівторок до української столиці для дводенних переговорів із владою в рамках європейського турне щодо просування плану Пекіна з врегулювання війни з росією.

Високопоставлений український чиновник повідомив AFP на умовах анонімності, що зустріч Зеленського та Лі «можлива у другій половині дня».

Додамо

Лі, найвищий китайський дипломат, який відвідав Україну, прибув до Києва через три тижні після телефонної розмови Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Сі прагне позиціонувати Китай як нейтрального посередника і відвідав москву в березні та був розкритикований за відмову засудити атаку кремля.

Українські Національні Новини

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