Зустріч спецпредставника Китаю із Зеленським відбудеться сьогодні ввечері - AFP
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Очікується, що у середу президент Володимир Зеленський прийме спеціального посланця Китаю, який прибув до Києва для сприяння переговорам під керівництвом Пекіна щодо припинення війни в Україні, інформує AFP, пише УНН.
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Спеціальний посланник Китаю Лі Хуей прибув у вівторок до української столиці для дводенних переговорів із владою в рамках європейського турне щодо просування плану Пекіна з врегулювання війни з росією.
Високопоставлений український чиновник повідомив AFP на умовах анонімності, що зустріч Зеленського та Лі «можлива у другій половині дня».
Додамо
Лі, найвищий китайський дипломат, який відвідав Україну, прибув до Києва через три тижні після телефонної розмови Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Сі прагне позиціонувати Китай як нейтрального посередника і відвідав москву в березні та був розкритикований за відмову засудити атаку кремля.