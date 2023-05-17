Встреча спецпредставителя Китая с Зеленским состоится сегодня вечером - AFP
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Ожидается, что в среду президент Владимир Зеленский примет специального посланника Китая, который прибыл в Киев для содействия переговорам под руководством Пекина о прекращении войны в Украине, информирует AFP, пишет УНН.
Детали
Специальный посланник Китая Ли Хуэй прибыл во вторник в украинскую столицу для двухдневных переговоров с властями в рамках европейского турне по продвижению плана Пекина по урегулированию войны с россией.
Высокопоставленный украинский чиновник сообщил AFP на условиях анонимности, что встреча Зеленского и Ли «возможна во второй половине дня».
Добавим
Ли, самый высокий китайский дипломат, посетивший Украину, прибыл в Киев через три недели после телефонного разговора Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином.
Си стремится позиционировать Китай как нейтрального посредника и посетил москву в марте и был раскритикован за отказ осудить атаку кремля.