Maxar опублікували нові супутникові знімки з Бахмуту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фото з Бахмуту, порівнявши стан міста у травні 2022 року з теперішнім. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
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«Частини міста, які рік тому були оточені деревами та парками, тепер повністю позбавлені всієї рослинності та вкриті коричнево-червоним пилом та уламками», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Знімки детально відображають рівень руйнування територій міста.
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